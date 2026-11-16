மாநகராட்சியில் 16 கிராமங்களை இணைக்கும் திட்டத்தில் தொய்வு: உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்வதில் சிக்கல்
மாநகராட்சியில் 16 கிராமங்களை இணைக்கும் திட்டத்தில் தொய்வு: உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்வதில் சிக்கல்
ADDED : நவ 15, 2026 08:11 PM
கடலுார்: கடலுார் மாநகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டதையொட்டி சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள, 16 கிராமங்களை இணைக்கும் திட்டத்தில் தொய்வு நிலை நீடித்து வருகிறது.
கடலுாரை மாநகராட்சியாக கடந்த, 2021ம் ஆண்டு தரம் உயர்த்தி தமிழக அரசு அறிவித்தது. தொடர்ந்து, உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு மேயர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
கடலுார் மாநகராட்சியில், மக்கள் தொகை, 2 லட்சம் பேர் உள்ளனர். கடலுார் மாநகராட்சியில், தற்போதைய பரப்பளவு, 27.65 சதுர கி.மீ., உள்ளது.
இந்த பரப்பளவை அதிகரிக்க அருகில் உள்ள சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களை மாநகராட்சியுடன் இணைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி கடலுார் அருகில் உள்ள பெரியகங்கணாங்குப்பம், உச்சிமேடு, நாணமேடு, குண்டுஉப்பலவாடி, பச்சையாங்குப்பம், குடிகாடு, கடலுார் ஓடி, கரையேறவிட்டகுப்பம், அரிசிபெரியாங்குப்பம், திருவந்திபுரம், பாதிரிக்குப்பம், தோட்டப்பட்டு, கோண்டூர், நத்தப்பட்டு, மருதாடு, வெள்ளப்பாக்கம், சேடப்பாளையம், காரைக்காடு மற்றும் செம்மங்குப்பம் ஆகிய, 19 கிராமங்களையும் ஒருங்கிணைத்து கடலுார் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தலாம் என மாநகராட்சியில் கடந்த 2021ம் ஆண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதேபோல கலெக்டர் அறிவுறுத்தலின்படி, அந்தந்த ஊராட்சியிலும் மாநகராட்சியில் கிராமம் இணைப்பதற்கான தீர்மானம் போட்டு கொடுக்கப்பட்டது.
அதில் சேடப்பாளையம், காரைக்காடு, செம்மங்குப்பம் ஆகிய கிராமங்களில் அதிகளவில் விவசாயம் நடந்து வருவதால் அக்கிராமங்களை இணைக்காமல் பட்டியலில் இருந்து நீக்கி மீதியுள்ள 16 கிராமங்களை மாநகராட்சியில் சேர்க்க தீவிர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த 16 கிராமங்களில் ஒரு சில கிராமங்களை தவிர மற்ற கிராமங்கள் யாவும் மாநகராட்சியில் சேர்க்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே திருவந்திபுரம், நாணமேடு கிராமங்கள் மாநகராட்சியில் சேர்க்கை வேண்டாம் என முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் மனு கொடுத்தனர்.
இக்கிராமங்களில் அதிகளவு விவசாயம் நடந்து வருவதால் மாநகராட்சி இணைப்பு பட்டியலில் இருந்து நாணமேடு, திருவந்திபுரம் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த இணைப்பு விவகாரம், கிராம மக்களிடம் எதிர்ப்பு அலையை உருவாக்கியுள்ளது. கிராமங்களில் நடந்து வந்த 100 நாள் வேலைத்திட்டம் மாநகராட்சியில் இணைக்கப்பட்டபின் ரத்து செய்யும் நிலை உள்ளது.
மேலும், மாநகராட்சியுடன் சேர்ப்பதால் வீட்டு வரி, வீட்டு மனை அங்கீகாரம், காலி மனை வரி, குடிநீர் வரி போன்றவை பல மடங்கு உயரும் அபாயம் உள்ளது.
அடிப்படை தேவைகளான குடிநீர், சாலை, வீட்டு வரி, மின்சாரம் போன்றவை எல்லாம் எங்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கும். இதனால் எங்களுக்கு மாநகர வாழ்க்கையை விட கிராம வாழ்க்கையே சிறந்தது என்கின்றனர் கிராம மக்கள்.
இதற்கிடையே உள்ளாட்சி தலைவர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துவிட்டதால் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கும் கிராமங்களை கணக்கிட்டுதான் வார்டு மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்ள முடியும்.
மாநகராட்சியில் உள்ள நகரமைப்பு நிர்வாகம் கிராமங்கள் இணைப்பு திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்றினால் தான் உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்ள முடியும்.