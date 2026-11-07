/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டை பேரூராட்சி துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புத்தாடை, இனிப்புகளை சேர்மன் தேன்மொழி வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் துணை சேர்மன் செழியன், தி.மு.க., மாவட்ட பிரதிநிதி சங்கர், முன்னாள் நகர செயலாளர் முனவர் உசேன், துப்பரவு ஆய்வாளர் பிரீத்தி, மேற்பார்வையாளர் வீர ஆனந்தன், கவுன்சிலர்கள் தையல்நாயகி கணேசமூர்த்தி, ராஜேஸ்வரி, அப்துல் அஜிஸ், ஜாபர் அலி, அலி அப்பாஸ் உடனிருந்தனர்.
செல்வகுமார், நன்றி கூறினார்.