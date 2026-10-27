பஸ்நிலைய பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை 

ADDED : செப் 27, 2026 10:04 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி பஸ்நிலையத்தில் கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பண்ருட்டி பஸ்நிலையத்தில் புதியதாக கடைகள் கட்டப்பட்டு வணிகர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படாமல் உள்ளது. மேலும் கட்டுமான பணிகள் பாதியளவில் முடிந்துள்ளது.
மீதமுள்ள பணிகள் முடிவடையாமல் அப்படியே உள்ளது. இந்நிலையில் பஸ்நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறும் இந்திராகாந்தி சாலை வழியை அடைத்து பணிகள் செய்வதாக கூறினர்.
ஆனால் பணிகள் செய்யவில்லை. இதனால் பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் கடும் அவதியடைந்து வந்தனர். இதுகுறித்து நகராட்சி தரப்பில் பஸ்நிலையத்தில் உள்ள புறக்காவல் நிலையம் அகற்றினால் பணி செய்ய முடியும் என ஒப்பந்தாரர் பணி செய்யாமல் கிடப்பில் போட்டார்.
இந்நிலையில் நேற்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மண்டல தலைவர் சண்முகம் தலைமையில் வியாபாரிகள், பஸ்நிலையத்தை பார்வையிட்டனர். பின் நகராட்சி கமிஷ்னர் காஞ்சனாவிடம் பஸ்நிலைய பணிகளை விரைவுபடுத்திட கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
மேலும் டி.எஸ்.பி.ரகுபதியை சந்தித்து பஸ்நிலையத்தில் உள்ள புறக்காவல்நிலையம் அகற்ற கோரிக்கை விடுத்தனர். இதுகுறித்து மாலை டி.எஸ்.பி., பார்வையிட்ட பின் அகற்றுவதாக வியாபாரிகளிடம் உறுதியளித்தார். நகராட்சி கமிஷ்னர் காஞ்சனா விரைவில் பணிமுடிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.