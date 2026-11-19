புதிய பாலம் கட்டுமான பணி விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை
புதிய பாலம் கட்டுமான பணி விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 17, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 17, 2026 08:22 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு பகுதியில், குறுகிய வளைவு பாலம் அருகே புதிய பால கட்டுமான பணியை விரைந்து முடித்து போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சென்னை–கும்பகோணம் சாலையில் குமாரக்குடி அருகே வீராணம் ஏரி வடிகால் வாய்க்காலில் கடந்த, 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குறுகிய வளைவு பாலம் கட்டப்பட்டது.
இந்த பாலத்தில் சென்னை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, அரியலுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கான, 24 மணி நேர போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது.
பாலம் மிகவும் குறுகியதாக உள்ளதால் கனரக வாகனங்கள் செல்லும் போது எதிர்வரும் வாகனங்கள் காத்திருந்து கடந்து சென்று வருகின்றனர்.
இந்த குறுகிய வளைவு பாலத்தில் வாகனங்கள் விபத்திற்குள்ளாகி வாய்க்காலில் விழுந்து, விபத்திற்குள்ளாவது வாடிக்கையாக நடந்து வருகிறது.
இந்நியைில் இங்கு விபத்துக்களை தடுக்க கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் பரிந்துறையின் பேரில் கனிம வள நிதி 3 கோடியே 72 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பாலம் கட்டுமானப்பணியை காட்டுமன்னார்கோவில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கடந்த ஓராண்டாக செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது 90 சதவீதம் பணிகள் முடிந்து சாலை அமைக்கும் பணி மட்டும் கிடப்பில் போடப்பட்டு கட்டுமான பணி மந்தமாக நடந்து வருகிறது.
இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை உயரதிகாரிகள் நேரடி ஆய்வு செய்து பாலம் கட்டுமான பணியை விரைந்து முடித்து போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்குகொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.