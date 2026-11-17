ஆனணவாரி நான்கு முனை சந்திப்பில் ஹைமாஸ் லைட் அமைக்க கோரிக்கை
ஆனணவாரி நான்கு முனை சந்திப்பில் ஹைமாஸ் லைட் அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 07:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:52 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த ஆணைவாரியில் வி.கே.டி., பைபாஸ் நான்குமுனை சந்திப்பில் விபத்துக்களை தடுப்பதற்கு ஹைமாஸ் லைட் அமைக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சேத்தியாத்தோப்பு அருகே ஆணைவாரியில் வயல்வெளி வழியாக செல்லும் வி.கே.டி., பைபாஸ் சாலையில் நான்குமுனை சந்திப்பு உள்ளது. இந்த நான்குமுனை சந்திப்பில் நெல்லிக்கொல்லை, மணக்காடு, எறும்பூர், ஆணைவாரி, மேட்டுத்தெரு மக்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் சேத்தியாத்தோப்பிற்கு வந்து செல்வதற்கு குறுக்கு சாலையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆணைவாரி, மேட்டுத்தெரு பகுதியிலிருந்து சேத்தியாத்தோப்பில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு சைக்கிள்களில் செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் ஆபத்தான நிலையில் வி.கே.டி., பைபாஸ் சாலையை கடக்கும்போது, விபத்தில் சிக்கி உயிரிழக்கின்றனர். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 12க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த பகுதியில் விபத்தில் சிக்கி இறந்துள்ளனர். கடந்தாண்டு நடந்த விபத்தில் இளைஞர் இறந்ததை தொடர்ந்து, அப்பகுதி மக்கள் சுரங்கப்பாதை அமைக்க வேண்டி போராடினர்.
சுரங்கப்பாதை அமைக்காத நகாய் அதிகாரிகள், நான்குமுனை சுந்திப்பில் ஹைமாஸ் லைட் அமைக்க 6 மாதங்களுக்கு முன் கான்கரீட் கட்டை கட்டினர். ஆனால், இதுவரை ஹைமாஸ் லைட் அமைக்கவில்லை. எனவே, வி.கே.டி., பைபாஸ் சாலையில் ஆணைவாரி நான்கு முனை சந்திப்பில் ‘ைஹமாஸ் விளக்கு’ விரைந்து அமைக்க வேண்டும்.