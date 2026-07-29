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200 ஆண்டு பழமையான கோவில் கட்டடம் இடித்து அகற்றம்: சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு

200 ஆண்டு பழமையான கோவில் கட்டடம் இடித்து அகற்றம்: சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:33 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:33 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:32 PM

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சிதம்பரம்:சிதம்பரத்தில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக, பல ஆண்டுகளாக மூலவர் சிலை இல்லாத கோவில் கட்டடத்தை நேற்று அறநிலையத்துறையில் அதிரடியாக இடித்து அகற்றியதால் பரபரப்பு நிலவியது.

சிதம்பரம், பச்சையப்பா பள்ளி அருகே, விழல் கட்டி பிள்ளையார் கோவில் தெருவில், 200 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த பிள்ளையார் கோவில் உள்ளது. சிதம்பரம் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து இந்த காட்டுமன்னார்கோயில் சாலை வழியாகத்தான் திருச்சி, கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இதனால் இந்த சாலை எப்பொழுதும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாகவே இரந்து வந்தது.

போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்த சாலையில் பாதி இடத்தில் விழல் கட்டி பிள்ளையார் கோவில் இருந்ததால், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த 11 ஆண்டிற்கு முன் இப்பகுதியில் புறவழிச்சாலை அமைக்க முடிவு செய்ததால், கோவிலை அகற்றும் நிலை ஏற்பட்டது.

அதனையொட்டி, கோவிலில் உள்ள மூலம் சிலையை அகறறி, மன்னார்குடி சாலையில், அறங்காவலர் வீட்டில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், புதிய சாலை விரிவாக்கம் நடைபெறாததால், உற்சவர் சிலை இல்லாத கோவில் கட்டடம் இடிக்கப்படாமல், போக்குவரத்து இடையூறாக இருந்து வந்தது. அதனால், இக்கோவிலை இடித்து அகற்ற வேண்டி ஒன்றரை ஆண்டிற்கு முன் தெய்வீக பக்தர்கள் பேரவை சார்பில், அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தனர். அதனையேற்று போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள கோவில் கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டபோதிலும், கடந்த 4 மாதமாக இடிக்ப்படாமல் இருந்தது. அதனைக் கண்டித்து, தெய்வீக பக்தர் பேரவையினர் வரும் 2ம் தேதி தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து சப் கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில், அறநிலையத்துறையினர் நேற்று அதிரடியாக, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த விழல் கட்டி பிள்ளையார் கோவில் கட்டிடத்தை போலீஸ் பாதுகாப்புடன், பொக்லைன் இயந்திரம் கொண்டு இடித்து அகற்றினர்.

கலெக்டரிடம் மீண்டும் மனு இடிக்கப்பட்ட விழல் கட்டி பிள்ளையார் கோவில் கட்டடத்தை ஒட்டி இருந்த சிறிய உற்சவர் இல்லாத ஆஞ்சநேயர் கோவிலை இடிக்க அதிகாரிகள் முயன்றனர். அதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே பரபரப்பு நிலவியது. அதனால், ஆஞ்சநேயர் கோவில் இடிக்காமல் விட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து தெய்வீக பக்தர் பேரவை தலைவர் ராதா மற்றும் நிர்வாகிகள், மூலவர் சிலலை இல்லாத ஆஞ்சநேயர் கோவிலையும் இடித்து அகற்ற வேண்டி கலெக்டர் மற்றும் அறநிலையத்துறைக்கு நேற்று மனு அளித்துள்ளார்.



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