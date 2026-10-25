குமராட்சி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தடை மனுவை மீறி நடந்த பத்திரப்பதிவு ரத்து: ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட மேலாளர் அதிரடி
குமராட்சி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தடை மனுவை மீறி நடந்த பத்திரப்பதிவு ரத்து: ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட மேலாளர் அதிரடி
ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
சிதம்பரம்: குமராட்சி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட சார் பதிவாளர் (நிர்வாகம்) ஐஸ்வர்யா நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டு தவறான பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்தார்.
சிதம்பரம் அடுத்துள்ள மேலநெடும்பூரை சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு. இவரது தாத்தா சொத்தை பத்திரபதிவு செய்ய கூடாது என கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு குமராட்சி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தடை மனு கொடுத்துள்ளார்.
அதனை மீறி கடந்த 15 ம் தேதி, சம்மந்தப்பட்ட சொத்தை, திருநாவுக்கரசின் தந்தை மற்றும் மூத்த சகோதரருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனையறிந்த திருநாவுக்கரசு, தனது குடும்பத்துடன், சார்பதிவாளரிடம் நியாயம் கேட்டு தகராறு செய்தார். அப்போது, பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்வதாக கூறிய சார்பதிவாளர், திருநாவுக்கரசை அலைக்கழித்து வந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, தடை மனுவை மீறி, பிரச்னைக்குரிய சொத்தை முறைகேடாக பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, குமராட்சி போலீசில் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து செய்த நேற்றைய தினமலர் நாளிதழில் வெளியானது.
அதனைத் தொடர்ந்து சிதம்பரம் மாவட்ட சார் பதிவாளர் (நிர்வாகம்) ஐஸ்வர்யா நேற்று குமராட்சி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தினார். அதனை தொடர்ந்து திருநாவுக்கரசு ஒரு தரப்பு மற்றும் அவரது தந்தை துரைசாமி, அண்ணன் வேல்முருகன் ஆகியோர் மற்றொறு தரப்பிற்கும் சம்மன் வழங்கி, அலுவலகம் வரவழைத்து, தவறாக பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரத்தை ரத்து செய்து வேல்முருகனுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை மட்டும் மீண்டும் பதிவு செய்து கொடுத்தனர்.
இரு தரப்பிற்கும் ஆதரவாக, கிராமத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் முன் கூடியதால், குமராட்சி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.