நெற்பயிரில் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பொறிவலை அமைக்க செயல்விளக்கம்
நெற்பயிரில் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பொறிவலை அமைக்க செயல்விளக்கம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:31 PM
விருத்தாசலம்: சாத்தமங்கலம் கிராம விவசாயிகளக்கு நெய்பயிரில் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறை குறித்து வேளாண் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வாழவச்சனுார் வேளாண் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய மாணவர்கள், ஊரக வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின் கீழ், விருத்தாசலம் அடுத்த சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் தங்கி பணி அனுபவ பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக இன்று (நவ.,16) நெற்பயிரில் பூச்சிகளை கண்காணித்து கட்டுப்படுத்தும் பொறிவலைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.
அப்போது, அதில், தண்டு துளைப்பானை கவர்ந்து பிடிக்க இன கவர்ச்சிபொறியும், இலைத்தத்துப்பூச்சி மற்றும் வெள்ளை ஈக்களைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறி, இலைபேனை கண்காணிக்க நீல ஒட்டுப்பொறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
இனக்கவர்சி பொறியில் பெண் பூச்சியின் மணத்தை ஒத்த செயற்கை பெரோமோன் பயன்படுத்தி ஆண் பூச்சிகள் கவரப்படுகின்றன. மஞ்சள் மற்றும் நீல ஒட்டுப்பொறிகள் பூச்சிகளை அவற்றின் நிறத்தால் ஈர்த்து, ஒட்டும் தன்மையின் மூலம் பிடிக்கின்றன.
இப்பொறிகளை ஏக்கருக்கு 2 முதல் 4 வரை பயன்படுத்திப் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கலாம் என வேளாண் மாணவர்கள் செயல்விளக்கம் அளித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.