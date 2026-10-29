வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் டெங்கு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் டெங்கு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 28, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 03:24 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் வேளாண் கல்லுாரி பயிற்சி மாணவிகள் டெங்கு விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர். ஸ்ரீமுஷ்ணம் பகுதியில் ஆவட்டி ஜெ.எஸ்.ஏ வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் கிராமப்புற வேளாண்மை பணி அனுபவ திட்டத்தின்கீழ் கிராமத்தில் தங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் கல்லுாரி மாணவிகள்ஸ்ரீமுஷ்ணம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவிகளுடன் சேர்ந்து டெங்கு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடத்தினர்.
ஊர்வலத்தை தலைமை ஆசிரியர் சிகாமணி துவக்கிவைத்தார். தொடர்ந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள், வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் இணைந்து நகரின் முக்கிய வீதிகளில் டெங்கு விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்தனர்.
இதில் உதவி தலைமை ஆசிரியர் பார்த்திபன், உடற்கல்வி ஆசிரியர் சத்தியராஜ், வேளாண் கல்லூரி மாணவிகள் தேசிகா, தனுஸ்ரீ, தர்ஷினி, தாட்சாயினி, துர்காதேவி, காயத்ரி, ஹரிணி, ஹரிதா மற்றும் பலர் கலந்துக்கொண்டனர்.