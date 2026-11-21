ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
வடலூர்: வடலூர் புதுநகரில் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும், தடுப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
வட்டார மருத்துவ அலுவலர் பாலச்சந்தர் அறிவுறுத்தலின்படி, மருத்துவர் பவுலின் ஆரோக்கியமேரி பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனைகள் செய்து அறிவுரைகளை வழங்கினார். காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டது. மேலும், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவு பரிசோதனை, நிலவேம்பு குடிநீர் மற்றும் ஓ.ஆர்.எஸ்., கரைசல் வழங்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து வீடு வீடாக சென்று கொசுப்புழு உற்பத்தி ஆக வாய்ப்புள்ள தேவையற்ற பொருட்களான டயர்கள், தேங்காய் சிரட்டைகள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், பயன்படுத்தப்படாத பாத்திரங்களை அகற்றி சுத்தப்படுத்தி, பிளிச்சிங் பவுடர் தெளித்தனர்.
வட்டார மேற்பார்வையாளர் ரமேஷ், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் லட்சுமண நாராயணன், திருமாலன், தேவ் ஆனந்த், ராமு, முருகன், வெற்றிவேல், கொசு ஒழிப்பு மற்றும், தூய்மை பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.