வாழைக்கொல்லை கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கிய நெல் மூட்டைகள் குடோன்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு
வாழைக்கொல்லை கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கிய நெல் மூட்டைகள் குடோன்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:10 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: வாழைக்கொல்லை நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கிய நெல் மூட்டைகளை, குடோன்களுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த வாழைக்கொல்லை கிராமத்தில் நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகம் சா்பிலர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டது. சுற்று வட்டார விவசாயிகள் அறுவடை செய்த குறுவை பட்ட நெல்லை கொள்முதல் செய்து, 25 ஆயிரம் மூட்டைகளுக்கு மேல் அடுக்கி வைத்திருந்தனர்.
நெல் கொள்முதல் நிறுத்தி 2 மாதங்கள் ஆன நிலையில், 15 ஆயிரம் மூட்டைகள் மட்டுமே குடோன்களுக்கு எடுத்து சென்ற நுகர் பொருள் வாணிப கழகத்தினர், மீதமுள்ள 10 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகளை திறந்தவெளியில் தார்பாய் போட்டு மூடி வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த வாரத்தில் காற்றுடன் கடிய கனமழையில் மழைநீர் மூட்டைகளில் புகுந்து ஈரமானது. நெல் மூட்டைகள் அவிந்து நெல் மணிகள் முளைப்பு விடத்துவங்கியது. இதுகுறித்து பாண்டி ‘தினமலர்’ இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ வெளியானது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நுகர்பொருள் வாணிப கழக சிதம்பரம், மண்டல உயரதிகாரிகள் வாழைக்கொல்லை அரசு நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையத்திற்கு லாரிகளை அனுப்பி, அங்கு தேங்கியுள்ள மூட்டைகளை குடோன்களுக்கு கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.