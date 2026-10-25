வடலுார் பெருவெளியில் தங்க இடமின்றி ஆதரவற்றோர், முதியோர் பரிதவிப்பு: ரூ.20 கோடியில் கட்டிய பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி திறக்கப்படுமா?
வடலுார் பெருவெளியில் தங்க இடமின்றி ஆதரவற்றோர், முதியோர் பரிதவிப்பு: ரூ.20 கோடியில் கட்டிய பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி திறக்கப்படுமா?
UPDATED : அக் 24, 2026 01:22 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:18 AM
வடலூர்: வடலூர் பெருவெளியில் முதியோர், ஆதரவற்றோர் தங்க இடமின்றி மழை, வெயிலில் தவித்து வரும் நிலையில், ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி திறக்கப்படாமலே, பாழாகி வருவது வேதனையளிக்கிறது.
கடலூர் மாவட்டம், வடலூர் சத்திய ஞான சபை மற்றும் தருமச்சாலை பகுதியில் முதியோர், ஆதரவற்றோர் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்கி, தினசரி அன்னதானம் பெற்று ஜீவித்து வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் தருமச்சாலை அருகே உள்ள மண்டபம், பெருவெளி மர நிழலில் தங்கியுள்ளனர். இவர்களுக்கு எவ்வித பாதுகாப்பும் கிடையாது.
இந்நிலையில், பெருவெளியில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் சர்வதேச மையம் அமைக்க திட்டமிட்டு ரூ. 99 கோடி நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியானது. இதையடுத்து பெருவெளியில் சத்திய ஞான சபை செல்லும் பிரதான சாலையின் இருபுறமும் கட்டடம் கட்ட அஸ்திவார பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றம் வரை வழக்கு சென்று பணிகள் முடங்கின. இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ‘சைட் - பி’ எனும் பெயரில் வடலுார் சிப்காட் அருகே பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி, சித்த வைத்திய சாலை உள்ளிட்ட பெயர்களில் ரூ.,20 கோடி செலவில் 10 கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சி இறுதி கட்டத்தில், காணொளி மூலம் திறக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து பணிகள் முடிந்த அந்த கட்டடங்கள் பூட்டு போடப்பட்டன.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதால், பெருவெளியில் தங்கியுள்ள முதியோர் மற்றும் ஆதரவற்றோர்கள், தங்க இடமின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அதேநேரத்தில், மக்கள் வரிப்பணத்தில் பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி, யாருக்கும் பயன்படாமல் பாழாகி வருகிறது. ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உள்ள அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் விழித்தெழுந்து, பாழாகி வரும் பக்தர்கள் தங்கும் விடுதியை திறந்து, ஆதரவற்றோர் மற்றும் முதியோர்கள் தங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.