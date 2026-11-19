பிரசித்த பெற்ற செல்லியம்மன் கோவில் பூட்டி கிடப்பதால் பக்தர்கள் வேதனை
பிரசித்த பெற்ற செல்லியம்மன் கோவில் பூட்டி கிடப்பதால் பக்தர்கள் வேதனை
UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் பிரசித்திப் பெற்ற கோவிலை பராமரிப்பதில் ஏற்பட்ட போட்டா போட்டியில், கடந்த இரு வாரங்களாக கோவில் பூட்டி கிடப்பதால் பக்தர்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.
நெல்லிக்குப்பம் வான்பாக்கம் சாலையில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான செல்லியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் சப்த கன்னிகைகள் அருள்பாலித்து வருகின்றனர். இக்கோவில் பாலையா என்பவருக்கு சொந்தமானது. சிறியதாக இருந்த கோவிலை பாலையா உத்தரவின் பேரில் அண்ணாமலை என்பவர் பராமரித்து வந்தார்.
அதன் பிறகு அண்ணாமலையுடன் சேர்ந்து அவரது தம்பி மண்ணாங்கட்டியின் மகன் ராமு பூசாரி கோவிலை பராமரித்து வந்தார். சிறியதாக இருந்த கோவிலை ராமு புதுப்பித்து வராஹி அம்மனுக்கு 25 அடி உயர சிலையை கட்டினார். மேலும் விநாயகர், முருகருக்கு தனித்தனியாக கோவில் கட்டினார்.
இதை சிறப்பாக பராமரித்து வந்ததால் அங்கு நடைபெறும் தேய்பிறை பஞ்சமி உட்பட பல்வேறு விசேஷ காலங்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 24ம் தேதி கோவிலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ராமு மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார்.
அவர் இறந்த பிறகு கோவிலை யார் பராமரிப்பது என்பதில் ராமுவின் மனைவி லட்சுமிபிரபா மற்றும் அண்ணாமலை இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது. இதனால் மனம் வருந்திய லட்சுமிபிரபா பூச்சி மருந்து குடித்தார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த லட்சுமிபிரபா குடும்பத்தினர் கோவிலை பூட்டி போலீசாரிடம் சாவியை ஒப்படைத்தனர்.
கடந்த 15 நாட்களாக கோவில் பூட்டியே இருப்பதால் பக்தர்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். உடனடியாக கோவிலை திறக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.