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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ சாலையை போடாமலே ரூ.5.98 லட்சம் சுருட்டல்: காட்டுமன்னார்கோயில் ஒன்றியத்தில் 'தில்லாலங்கடி'  

சாலையை போடாமலே ரூ.5.98 லட்சம் சுருட்டல்: காட்டுமன்னார்கோயில் ஒன்றியத்தில் 'தில்லாலங்கடி'  

சாலையை போடாமலே ரூ.5.98 லட்சம் சுருட்டல்: காட்டுமன்னார்கோயில் ஒன்றியத்தில் 'தில்லாலங்கடி'  

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:08 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 10:23 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 11:08 PM ADDED : ஆக 13, 2026 10:23 PM

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காட்டுமன்னார்கோவில்:காட்டுமன்னார்கோயில் ஒன்றியத்தில் சாலை போடாமலே ரூ.5.98 லட்சம் சுருட்டிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காட்டுமன்னார்கோவில் ஒன்றியம் கீழ்புளியம்பட்டு ஊராட்சியில் 1000 மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இக்கிராமத்தில் வடக்குத் தெரு சேதம் அடைந்ததால் ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தில் கடந்த 2021-22ம் ஆண்டு சிமெண்ட் சாலை அமைக்க ரூ.5.98 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் அந்த பணி செய்யாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. அதனால் வடக்கு தெரு மேலும் மோசமான நிலைக்கு மாறி நடந்து செல்ல கூட முடியாத அவல நிலையில் உள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கடந்த ஆறு மாதம் முன்பு கீழ்புளியம்பட்டு வடக்கு தெரு சிமெண்ட் சாலை போடப்பட்டுள்ளதாக ஊராட்சி கட்டடம் சுவரில் கிராமத்தில் செய்து முடிக்கப்பட்ட திட்ட பணிகள் குறித்த விளம்பர பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்ததை கண்டு கிராம மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

இது குறித்து கிராம மக்கள் ஊராட்சி செயலர் மற்றும் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் முறையிட்டு சரியான பதில் இல்லை.

கீழ்புளியம்பட்டு கிராமத்தில் ரோடு போடாமலேயே ரோடு போட்டுவிட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதேப்போன்று இதே ஊராட்சியில் நந்தவனம் குளம் கரையில் மரக்கன்று நட்டு, பாதுகாப்பிற்கு கம்பி விட்டு, நிழல் வலை அமைக்க ரூ.1.50 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த இடத்தில் எந்த பணியும் செய்யாமல் கட்டாந்தரையாக தான் உள்ளது. இந்த நிதியையும் செய்யாமலே செய்துவிட்டதாக பணம் ஏப்பம் விடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து காட்டுமன்னார்கோவில் பி.டி.ஓ., அருளாநந்தத்திடம் கேட்ட போது, '' வடக்கு தெருவிற்கு அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது உண்மைதான். அந்த தெருவில் ஒரு குடும்பம் தான் வசித்தது. முன்னுரிமை அடிப்படையில் அந்த நிதியை பயன்படுத்தி காலனி தெருவை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை இதற்கு முன்னர் இருந்த அதிகாரிகள் செய்துள்ளனர். இது குறித்து மேலும் விசாரணை செய்து வருகிறோம்.

வடக்கு தெருவை சீரமைக்க முன்மொழிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என்றார்.

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