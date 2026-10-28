‘தினமலர் - பட்டம்’ இதழ் மாணவர்களை சாதனை மாணவர்களாக மாற்றுகிறது: கிருஷ்ணசாமி பள்ளி முதல்வர் நடராஜன் பேச்சு
‘தினமலர் - பட்டம்’ இதழ் மாணவர்களை சாதனை மாணவர்களாக மாற்றுகிறது: கிருஷ்ணசாமி பள்ளி முதல்வர் நடராஜன் பேச்சு
UPDATED : அக் 27, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:06 PM
கடலூர்: ‘தினமலர் - பட்டம்’ இதழ் மாணவர்களை வெற்றி பெறும் மாணவர்களாக மாற்றுகிறது என கிருஷ்ணசாமி பள்ளி முதல்வர் நடராஜன் பேசினார்.
கடலுார் கிருஷ்ணசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த ‘தினமலர்’– பட்டம் இதழ் வினாடி வினா போட்டி பரிசளிப்பு விழாவில் அவர் பேசியதாவது:
மாணவர்கள் ஆங்கிலம் படிப்பதற்கு மெட்ரிக் பள்ளிகளில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தாய்மொழி வாசிக்கவும், அதில் வல்லுனர் ஆவதற்கும் வாய்ப்பு குறைவு. பட்டம் மாதிரியான தாய்மொழி இதழ்கள் மருந்து உட்கொள்வது போன்றது. சில சத்து மாத்திரைகள் நமக்கு தெரியாமலே நம்மை ஜாம்பவான்களாக மாற்றி விடும். ‘தினமலர் - பட்டம்’ சார்பில் நடத்தும் போட்டியில் கடந்த ஆண்டு நம் மாணவர்கள் சாம்பியன் பட்டம் வென்றனர். அரங்கம் நிறைந்த, 4 ஆயிரம் மாணவர்கள் மத்தியில் சாம்பியன் ஆவது அவ்வளவு எளிது அல்ல. நம் பள்ளி மாணவர்கள் சஞ்சீவ், உமர் ஒன்பதாம் வகுப்பில் போராட துவங்கி, பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது தான் சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல முடிந்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து போராடி, இறுதியில் தான் அவர்களால் வெல்ல முடிந்தது. சஞ்சீவ் சென்னையில் ஐ.ஏ.எஸ்., பயிற்சி மையத்தில் தற்போது பயின்று வருகிறார். அவருடன் ஜெயித்த உமர் டில்லியில் உள்ள அகில இந்திய கல்லூரியில் சட்டம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவர்கள் இந்த அளவிற்கு உயர்ந்ததற்கு காரணம் பள்ளி ஒரு காரணம் என்றால், பட்டம் இதழ் மற்றொரு காரணமாகும். நம் பள்ளியில் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்க செல்வது குறித்து அனைவரும் கேள்வி எழுப்புவார்கள். அந்த ரகசியத்திற்கு பின் ‘தினமலர் - பட்டமும்’ உள்ளது. நீட், ஜே.ஈ.ஈ., போன்ற தேர்வுகளை மூன்று மாதங்கள் படித்தால் மட்டும் வெற்றி பெற முடியாது. இது போன்ற தேர்வுகளில் வெற்றி பெற 6ம் வகுப்பு முதல், பட்டம் போன்ற நல்ல இதழ்களை படித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்தப் பட்டம் இதழில், 13 பக்கங்கள் முழுக்க, முழுக்க அறிவுபூர்வமான தகவல்களை கொண்டிருக்கும்.
இன்று வெளியாகி உள்ள பட்டம் இதழை படித்தால் கூட அதில், 50 அறிவியல் தகவல்கள் பொதிந்துள்ளன. நோபல் பரிசு பெறுபவர் எந்த ஆண்டு பரிசு பெற்றார் என்பதை விட, எதற்காக பெற்றார் போன்ற கருத்துக்கள் அதில் உள்ளன. நம் பள்ளி மாணவர்கள் அனைத்து விதமான அறிவு சார்ந்த போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற முக்கியமான காரணம் பட்டம் இதழ் ஆகும்.
தொடர்ந்து தினமலர் - பட்டம் இதழை படிக்கும் மாணவர்கள், வெற்றி பெறும் மாணவர்களாக உருமாற்றுகின்ற பெரிய மந்திரம் இந்த பட்டம் இதழுக்குள் உள்ளது என்றார்.