மாணவர்கள் சாதிக்க ‘தினமலர்’ நாளிதழ் அடித்தளம்: மாவட்ட கல்வி அதிகாரி மோகன் பெருமிதம்
மாணவர்கள் சாதிக்க ‘தினமலர்’ நாளிதழ் அடித்தளம்: மாவட்ட கல்வி அதிகாரி மோகன் பெருமிதம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:44 PM
கடலுார்: மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த குடிமக்களாக வருவதற்கான அடித்தளத்தை ‘தினமலர்’ நாளிதழ் ஏற்படுத்தியுள்ளது என, மாவட்ட கல்வி அதிகாரி மோகன் பேசினார்.
கடலுார் கிருஷ்ணசாமி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த ‘தினமலர்’– பட்டம் இதழ் வினாடி வினா போட்டி பரிசளிப்பு விழாவில் அவர் பேசியதாவது:
கடலுார் மாவட்டம் சமீபகாலமாக கல்வி வளர்ச்சியில் பல்வேறு புரட்சிகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, கலெக்டராக சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து கடலுார் மாவட்டம் கல்வியில் தமிழக அளவில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. கலெக்டரின் செயல் திட்டங்களின் அடிப்படையிலான ‘கோடையில் கற்றல்’ என்ற நிகழ்வு மூலமாக பல்வேறு துறை சார்ந்த விளையாட்டு, மண்பாண்டம் செய்தல், குதிரையேற்றம், படகு சவாரி போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க மாணவர்களை தயார் செய்து இளம் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கக் கூடிய அளவிற்கு அவரது சாதனைகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
அந்த வகையில் ‘தினமலர்’ நாளிதழ்–பட்டம் இதழ் பல்வேறு விதமான சிறந்த கருத்துகளை உள்ளடக்கி வெளியாகி வருகிறது. மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு எந்த துறை விருப்பமான துறையாக இருக்கிறதோ அந்த துறையில் திட்டமிடுதலோடு செயலாக்கம் கொடுக்கும் போது, அந்த துறையில் அனைவரும் சாதிக்கலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் ‘தினமலர்’ பட்டம் இதழில் இடம் பெற்றுள்ளது.
இதனை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த குடிமக்களாக வருவதற்கான அடித்தளத்தை ‘தினமலர்’ நாளிதழ் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, அதனை பின்பற்றி மாணவர்கள் சிறந்த குடிமக்களாக வளர வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.