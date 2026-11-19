நேரடி நெல் விதைப்பு நெற்பயிர்கள் கருகும் பரிதாபம்: பாசன வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படுமா?
நேரடி நெல் விதைப்பு நெற்பயிர்கள் கருகும் பரிதாபம்: பாசன வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படுமா?
ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:56 PM
பரங்கிப்பேட்டை: பாசன வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் வராததால், நேரடி நெல் விதைப்பு நெற்பயிர்கள் கருகி வருவதால், பயிரை காப்பாற்ற, பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆயிபுரம், குறியாமங்களம், கீழமணக்குடி, தச்சக்காடு, சேந்திரக்கிள்ளை, அருண்மொழித்தேவன், பூவாலை, வேளங்கிப்பட்டு, மணிக்கொல்லை, ஆதிவராகநல்லுார், தம்பிக்குநல்லான்பட்டிணம், அரியகோஷ்டி உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் வீராணம் ஏரியில் இருந்து, சேத்தியாத்தோப்பு அணைக்கட்டு வழியாக மானம்பாத்தான் வாய்க்கால் மற்றும் அரியகோஷ்டி வாய்க்கால் மூலம் வரும் தண்ணீரை கொண்டு சம்பா, குறுவை என இரு போகம் விவசாயம் செய்து வந்தனர்.
காலப்போக்கில், வாய்க்காலில் போதுமான அளவு தண்ணீர் வராததால், கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு போகம் சம்பா மற்றும் உளுந்து, பச்சை பயிர் விளைவித்து வந்தனர். நெல் பயிர்களைவிட உளுந்து, பச்சை பயிர்களில் விவசாயிகளுக்கு அதிக லாபம் கிடைத்தது.
தற்போது, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மழையை நம்பியே, சம்பா பயிர் மட்டுமே விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். அப்படி இருந்தும், ஒரு சில ஆண்டுகளில் போதுமான மழை இல்லாமலும், வாய்க்காலில் தண்ணீர் வராததாலும் விவசாய நெற்பயிர்கள் காய்ந்துவிடும்.
சில ஆண்டுகளில் நெல் அறுவடை நேரங்களில் அதிகளவு மழை பெய்து நெய்பயிர்களை, சேதப்படுத்திவிடும். இப்படியாக தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும், விவசாயிகள், விவசாயத்தை கைவிடாமல் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்தாண்டு சம்பா பருவத்திற்கு நேரடி நெல் விதைப்பு செய்வதற்கு விவசாய நிலங்களில் செம்மறி ஆடுகளை கிடைக்கட்டியும், இயற்கை உரங்களான கால்நடை கழிவுகளை தெளித்து மேம்படுத்தினர். மேலும், நிலங்களில் உள்ள மேடு பள்ளங்களை மராமத்து பணி செய்து சமப்படுத்தியும், வரப்புகளை சீரமைத்து, வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பியும், மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதை நம்பி, கடந்த மாதம் நேரடி விதைப்பு செய்தனர். கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால், நேரடி நிதைப்பு செய்த நெல் விதைகள் முளைத்து, நெற்பயிர் நன்கு வளர்ந்துள்ளது. நெற்பயிருடன், களைகளும் முளைத்ததால், அதனை அழிக்க களைக்கொல்வி மருந்து அடித்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாக பாசன வாய்க்காலான மானம்பாத்தான் வாய்க்கால் மற்றும் அரியகோஷ்டி வாய்க்காலில் தண்ணீர் வரவில்லை. மேலும், மழை பெய்யாததாலும் நேரடி நெல் விதைப்பு செய்த நிலங்கள் தண்ணீரின்றி வெடிப்பு ஏற்பட்டு, நெற்பயிர்கள் கருகி வருவதை கண்டு விவசாயிகள், செய்வதறியாமல், தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, மானம்பாத்தான் வாய்க்கால் மற்றும் அரியகோஷ்டி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்க மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, நேரடி விதைப்பு செய்த நெற்பயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.