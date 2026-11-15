தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றம் மாவட்ட அட்மா திட்ட அலுவர்கள் அதிருப்தி
தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றம் மாவட்ட அட்மா திட்ட அலுவர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 13, 2026 07:19 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:14 PM
13.11.2026, விருத்தாசலம், வே.ரமேஷ்குமார், 99444 00783, கீ. நேரம் மாலை 5.50விருத்தாசலம், நவ. 14–
தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றம் செய்துள்ளதால், மாவட்டத்தில் அட்மா திட்ட அலுவலர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழக வேளாண் துறையின் அட்மா திட்டத்தில் வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர், உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர், கணக்கர், எழுத்தர் மற்றும் கணினி வல்லுநர் என கடந்த 2012 முதல், 1,200க்கும் மேற்பட்டோர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தொகுப்பு ஊதியத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.
பயிர் சாகுபடி பரப்பு அதிகரிப்பு, விவசாயிகளின் வருமானம் உயர்வு குறித்த தொழில்நுட்ப பயிற்சி, கண்டுணர் பயணம், விவசாய குழுக்களுக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி, பண்ணைப்பள்ளி வகுப்பு போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் அரசு திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.
ஆனால், இம்மாதம் முதல் அட்மா திட்ட பணியாளர்களை தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றி, அதன் மூலம் ஊதியம் வழங்கவும், ஆண்டுதோறும் அட்மா அலுவலர்களை புதுப்பிக்கவும் வேளாண் இயக்குநர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அட்மா திட்ட அலுவலர் சங்க நிர்வாகிகள் தரப்பில் கூறுகையில், ‘அட்மா திட்ட அலுவலர் சங்கம் சார்பில் பணி நிரந்தரம், மகப்பேறு, மருத்துவம், தற்செயல் விடுப்பு, மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்டவை வழங்கிடக் கோரி, கடந்த மாதம் சென்னையில் போராட்டம் நடத்தினர்.
அதன்பின் ஊதிய உயர்வு மட்டும் வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், வேளாண் இணை இயக்குநர், கருவூலம் வாயிலாக சம்பளம் வழங்கினார். அவர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டோம். ஆனால், தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றியது, கடந்த 14 ஆண்டுகளாக விவசாயிகளுக்கு பாடுபட்ட எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும்படி உள்ளது.
மேலும், 2018ல் மதுரை கிளை ஐகோர்ட் தனி நீதிபதி உத்தரவில், அட்மா திட்டம் இருக்கும் வரை திட்ட அலுவலர்கள் பணி தொடரலாம், சேவையில் செயற்கை இடைவெளி கூடாது. ஆண்டுதோறும் 10 சதவீதம் சம்பள உயர்வு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டப்பட்டது.
ஆனால் தனியார் பணி நியமன முகமைக்கு மாற்றினால், ஆண்டுதோறும் சேவையில் செயற்கை இடைவெளி வழங்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்துவிடும். எனவே, தனியார் பணிநியமன மாற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பாக, தமிழக முதல்வர், துறையின் அமைச்சர், அரசு செயலரை நேரில் சந்திக்க உள்ளோம்’ என்றனர்.