ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் திறக்கப்படவுள்ள தற்காலிக கோர்ட் கட்டட பணிகளை மாவட்டநீதிபதி ஆய்வு செய்தார்.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் பேரூராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் தற்காலிகமாக மாவட்ட குற்றவியல் மற்றும் உரிமையியல் கோர்ட் கிளை துவங்கப்பட உள்ளது. அதற்காக கட்டடம் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பணியை இன்று (நவ.,21) மாலை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுபத்ராதேவி ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது கோர்ட் அலுவலகம், நீதிமன்ற கூடம் மற்றும் பொதுமக்கள் வந்து செல்ல போதுமான வசதிகள் உள்ளதா என கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து தாலுகா அலுவலகம் அருகே புதிய கோர்ட் கட்ட தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தை பார்வையிட்டார்.
ஆய்வின்பேரில் நீதிபதிகள் பிரகாஷ், ராஜேஷ்கண்ணன், தாசில்தார் செம்மனசெல்வி, டி.எஸ்.பி. ராமலிங்கம், பொதுப்பணித்துறை உதவி பொறியாளர் கேசவராஜ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.