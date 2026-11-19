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மாவட்ட கைப்பந்து போட்டி பத்திரக்கோட்டை பள்ளி 2ம் இடம்
மாவட்ட கைப்பந்து போட்டி பத்திரக்கோட்டை பள்ளி 2ம் இடம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:28 PM
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நடுவீரப்பட்டு: மாவட்ட அளவிலான கைப்பந்து போட்டியில் பத்திரக்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் இரண்டாம் இடம் பிடித்தனர்.
கடலூர் வருவாய் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையேயான விளையாட்டு போட்டிகள், பண்ருட்டி அடுத்த மருங்கூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்தது.
இதில் 19 வயதிற்குட்பட்ட மாணவிகளுக்கான கைப்பந்து போட்டியில் பத்திரக்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் அணி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தனர்.
மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மீனாம்பிகை, உடற்கல்வி ஆசிரியர் இம்ரான்கான் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.