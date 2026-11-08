/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மனவளர்ச்சி குன்றியோர் பள்ளியில் தீபாவளி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
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மந்தாரக்குப்பம்: நெய்வேலியை அடுத்த குறவன்குப்பத்தில் உள்ள டிவைன் கிராஸ் மிஷன் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் சிறப்பு பள்ளியில் தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவிற்கு மனநல நிபுணர் சகாயராஜா தலைமை தாங்கினார். டிரஸ்டி ராஜாமணி முன்னிலை வகித்தார். தலைமை ஆசிரியர் சகாயபாக்கியம் வரவேற்றார். அரிமா சங்க மாவட்ட தலைவர் சரவணன் மாணவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடினர். அதை தொடர்ந்து மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. விழாவில் அரிமா சங்க மாவட்ட தலைவர் லஷ்மி நாராயணன், விடுதி காப்பாளர் சூரேஷ், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.