/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சி.கொத்தங்குடி பள்ளியில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அடுத்த சி.கொத்தங்குடி துவக்க பள்ளியில் மாணவர்களிடையே சமூக நல்லிணக்கம், மற்றும் ஒற்றுமையை வளர்க்கும் நோக்கில் தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது.
அண்ணாமலைப் பல்கலை பேராசிரியர் ஞானகுமார், துணைப் பேராசிரியர் மகேஸ்வரி, பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் கஜேந்திரன் ஆகியோர் ஏற்பாட்டில், மாணவர்களுக்கு புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது.
சிறப்பு விருந்திரன் சி.முட்லுார் இன்ஜினியர் வாசுதேவன், வழக்கறிஞர் கார்த்தி ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கி தீபாவளி கொண்டினர்.