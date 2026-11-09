மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை களைகட்டியது: வீதிகளில் மக்கள் வெள்ளத்தால் வாகன நெரிசல்
மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை களைகட்டியது: வீதிகளில் மக்கள் வெள்ளத்தால் வாகன நெரிசல்
ADDED : நவ 05, 2026 05:18 PM
விருத்தாசலம்: புத்தாடைகள், பட்டாசு, இனிப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவதால், தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
இந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் தீபாவளி பிரதானமாகும். இந்நாளில் புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகள் சாப்பிட்டு, பட்டாசுகள் வெடித்து மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவர். வரும் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது.
தீபாவளிக்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள நிலையில், மாவட்டம் முழுவதும் பிரதான சாலைகளில் ஜவுளி, ஜூவல்லரி, ஸ்வீட்ஸ் கடைகள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
தள்ளுபடி விற்பனை:
பொதுவாக ஆடி மாதத்தை அடுத்து, தீபாவளி பண்டிகையின்போது மட்டுமே தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளியாகும். இந்நாளில் ஜவுளி மட்டுமல்லாது எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என அன்றாடம் பயன்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பண்டிகை நாட்களில் பொருட்களை வாங்குவது ஒரு நியாபகமாக இருக்கும் என்பதால், பிரதான சாலையில் உள்ள ஜவுளி, ஜூவல்லரி உட்பட அனைத்து கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
பட்டாசுகள் விற்பனை:
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினரும் புத்தாடை அணிந்து பட்டாசு வெடித்து மகிழ்வர். இதனால் அவரவர் வயதுக்கு ஏற்றாற்போலவும், பெண் குழந்தைகளின் வசதிக்கு ஏற்பவும் பட்டாசுகள் விற்பனையாகின்றன.
இளைஞர்கள் சரவெடி, அணுகுண்டு போன்ற அதிகம் சப்தம் வரும் பட்டாசுகளையும்; சிறுமிகள், இளம்பெண்கள் உள்ளிட்டோர் மத்தாப்பு, சங்கு சக்கரம், வான வேடிக்கை தரும் பலவண்ண பட்டாசுகளை விரும்பி வாங்குகின்றனர். இதனால், பட்டாசு விற்பனையும் சூடுபிடித்துள்ளது.
கண்காணிப்பு தீவிரம்:
பண்டிகை நாட்களில் பொது மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள இடங்களில் நகை, பணம், உடமைகளை திருடும் நபர்கள் வட்டமிடுவது வழக்கம். இவர்களால் நகை, பணம் போன்றவற்றை இழந்து பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை இழந்து பலர் வாடுகின்றனர்.
இதனை தவிர்க்கும் வகையில், எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா உத்தரவின்பேரில், அனைத்து உட்கோட்டங்களிலும் கூடுதல் போலீசார், ஊர்க்காவல் படையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அவர்கள் சந்தேக நபர்கள் நடமாட்டம், பழைய குற்றவாளிகளை கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும், ஒலிப்பெருக்கி மூலம் அவ்வப்போது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, பொது மக்களை உஷார்படுத்தி வருகின்றனர்.
வாகன நெரிசல் அதிகரிப்பு:
பொது மக்கள் ஒரே நேரத்தில் புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்பு வகைகளை வாங்க வருவதால் பிரதான சாலைகளில் வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் பஸ், கார் போன்ற பொது போக்குவரத்து தடைபடுகிறது.
மாறாக, பிரதான சாலைகளில் பஸ் உள்ளிட்ட மக்கள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களை தவிர்த்து, கனரக வாகன இயக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விபத்தில்லா தீபாவளி:
ஆண்டுதோறும் விபத்தில்லா தீபாவளி வலியுறுத்தி, அந்தந்த தீயணைப்பு நிலையம் சார்பில் பள்ளி, கல்லுாரிகள், பொது மக்கள் கூடுமிடங்களில் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் விபத்தில்லா தீபாவளி பண்டிகை உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதுபோல், இந்தாண்டும் விபத்துகள் ஏதுமின்றி தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும் என தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.