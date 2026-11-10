/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்கல்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:00 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் தென்கோட்டை வீதி நகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் படிக்கும் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கு, எலைட் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், தீபாவளி பரிசு வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு, எலைட் ரோட்டரி சங்க தலைவர் பிரபு தலைமை தாங்கினார். செயலர் ரமேஷ்பாபு, முன்னாள் செயலர் சுவாமிஜி, ஆசிரியர் பயிற்றுனர் கனிமொழி முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.