கோ-ஆப்டெக்சில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை: கடலுாரில் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்
கோ-ஆப்டெக்சில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை: கடலுாரில் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:36 PM
கடலுார்: கடலுார் கோ-ஆப்டெக்சில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை நடந்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடலுார் கோ-ஆப்டெக்சில் ஏராளமான புது ரக துணிகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இதனை வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்கின்றனர்.
இதுகுறித்து மண்டல மேலாளர் மாணிக்கம் கூறியதாவது: இங்கு, புதிய வடிவமைப்புகளில் அசல் ஜரிகையுடன் கூடிய காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைகள், ஆரணி, சேலம், திருபுவனம் போன்ற ஊர்களில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டு சேலைகள், புதிய வடிவமைப்புடன் கூடிய மென்பட்டு சேலைகள், கோவை கோரம் காட்டன் சேலைகள், பருத்தி சேலைகள், போர்வைகள், படுக்கை விரிப்புகள், தலையணை உறைகள், வேட்டி, லுங்கி, துண்டு ரகங்கள், பருத்தி சட்டைகள், திரைச்சீலைகள், மிதியடிகள், நைட்டி மாப்பிள்ளை செட், பெண் குழந்தைகளுக்கான பட்டுப்பாவாடை சட்டை மற்றும் என, ஏராளமான ரகங்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன. கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் செயல்படுத்தி வரும் மாதாந்திர சிறுசேமிப்பு திட்டத்தின்படி, வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்கேற்ப 300 ரூபாய் முதல், 3,000 ரூபாய் வரை மாத தவணை மட்டும் வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டு 12வது மாத தவணையை கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் செலுத்துவதுடன் கூடுதல் சேமிப்புடன் பருத்தி மற்றும் பட்டு ரக துணிகளை வாங்கி பயன்பெறலாம்.
தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி 30 சதவீதம் தள்ளுபடியுடன் அனைத்து அரசு பணியாளர்களுக்கும் கடன் விற்பனை வசதியும் உண்டு என்றார்.