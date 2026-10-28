தீபாவளி சீட்டு பிடித்தவர் ரூ.72 லட்சத்துடன் தலைமறைவு: பாதித்தவர்கள் எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
தீபாவளி சீட்டு பிடித்தவர் ரூ.72 லட்சத்துடன் தலைமறைவு: பாதித்தவர்கள் எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:19 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
கடலுார்: தீபாவளி பண்டு சீட்டு பிடித்து 72 லட்ச ரூபாய் ஏமாற்றியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எஸ்.பி., யிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.
புவனகிரி தாலுகா பெரியபட்டுகிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாஸ்கரன் மனைவி அருணா. எஸ்.பி., யிடம் கொடுத்துள்ள மனு விவரம்:
நான் பெரியபட்டு கிராமத்தில் வசித்து வருகிறேன். கடலுார், குண்டு உப்பலவாடி பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன் மகன் ராஜன். இவரது மகன்கள் கலைவாணன், சதீஷ்வரன், மகள் மதுமிதா, மைத்துனர் காளிமுத்து ஆகியோரிடம் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக என்னுடன் மற்றும் என்னை சார்ந்த 350 பேர் தீபாவளி பண்டு சீட்டுக்காக பணம் செலுத்தி வந்தோம். மொத்தம் 72 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 400 ரூபாய் செலுத்திய நிலையில் திடீரென ராஜன் தலைமறைவாகிவிட்டார்.
எங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. எனவே இது குறித்து நடவடிக்கை எடுத்து பணத்தை திரும்ப பெற்றுத்தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.