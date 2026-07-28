இரு தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் பதவி: தி.மு.க., தலைமை ஆலோசனையால் நிர்வாகிகள் 'குஷி'
இரு தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் பதவி: தி.மு.க., தலைமை ஆலோசனையால் நிர்வாகிகள் 'குஷி'
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:36 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
தி.மு.க., வை பலப்படுத்த, இரண்டு சட்டசபை தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் என நியமிக்க கட்சி தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் பரவி வருவதால், கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய நிர்வாகிகள் குஷியாகி, வருகின்றனர்.தமிழகத்தில், நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில், தி.மு.க., மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை. அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் முக்கிய தலைவர்கள் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தனர்.
இதனால், தி.மு.க., தலைமை கட்சியை பலப்படுத்தவும், தமிழகத்தில், விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் வர உள்ளதால், அதிக இடங்களை கைப்பற்றவும் கட்சியில், பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, ஆலோசனைகள் நடத்தி வருவதாக சமீபகாலமாக, நிர்வாகிகள் மத்தியில், பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.இளைஞர்களுக்கு அதிகளவில் வாய்ப்பு கொடுக்கும் வகையில், தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு சட்டசபை தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர், ஒவ்வொரு சட்டசபை தொகுதிக்கு ஒரு தொகுதி செயலாளர் என நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும், 10 ஆண்டிற்கு மேல் பதவியில் இருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய மற்றும் நகர செயலாளர்கள் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்காது எனவும், பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பெரிய ஒன்றியங்கள் மற்றும் நகரங்களை பிரித்து, புதிய பொறுப்புகள் வழங்கவும் கட்சி தலைமை முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.அதன்படி, கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள, 9 சட்டசபை தொகுதிகளில் தற்போது, இரண்டு முன்னாள் அமைச்சர்கள் மாவட்ட செயலாளர்களாக உள்ளனர். இரு சட்டசபை தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் என பிரிக்கப்பட்டால், இன்னும் இரண்டு பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இதனால், முக்கிய நிர்வாகிகள் குஷியாகி வருகின்றனர்.