விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிரணி ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிரணி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 02:59 PM
கடலுார்: விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து கடலுாரில், தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விலை வாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறிய த.வெ.க., அரசை கணடித்து கடலுார் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் கடலுார், தபால் தலைமை நிலையம் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மகளிரணி மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் அமுதராணி, மனோரஞ்சிதம், ஜெயந்தி தலைமை தாங்கினர். மாவட்ட துணை செயலாளர் சுதா, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மஞ்சு, செந்தமிழ்செல்வி, தொண்டரணி அமைப்பாளர் இந்துமதி, துணை செயலாளர் ஆனந்தி முன்னிலை வகித்தனர்.ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் பன்னீர்செல்வம், கணேசன் கண்டன உரையாற்றினர். கட்சியின் மாவட்ட பொருளாளர் கதிரவன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., க்கள் புகழேந்தி, சபா ராஜேந்திரன், துரைசரவணன், முன்னாள் சேர்மன் ராஜேந்திரன், கவுன்சிலர் பிரகாஷ், இளையராஜா, மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் அமுதா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.