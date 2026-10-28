எம்.ஆர்.கே.படம் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்துதி.மு.க., மகளிரணி 31ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம்
எம்.ஆர்.கே.படம் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்துதி.மு.க., மகளிரணி 31ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
கடலுார்: விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் கடலுாரில் வரும் 31ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
இது குறித்து கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் விடுத்துள்ள அறிக்கை:தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள்- குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை, விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து ஒருங்கிணைந்த கடலுார் மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரிணி, மகளிர் தொண்டர்ணி சார்பில் வரும் 31ம் தேதி கடலுாரில் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கிழக்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் அமுதராணி, மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளர் மனோரஞ்சிதம், துணை செயலாளர் சுதா, பொதுக்குழு உறுப்பினர் மஞ்சு, மேற்கு மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் ஜெயந்தி, தொண்டரணி அமைப்பாளர் இந்துமதி முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் பன்னீர்செல்வம், கணேசன் கண்டன உரையாற்ற உள்ளனர். இந்த ஆர்பாட்டத்தில் மாநில, மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய, கிளை நிர்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.