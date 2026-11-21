முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்காக தனியார் அமைப்புகளை அணுக வேண்டாம்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை
முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்காக தனியார் அமைப்புகளை அணுக வேண்டாம்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:26 PM
கடலுார்: தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதி பெற, யாரும் தனியார் அமைப்புகள் அல்லது தனி நபர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் என கலெக்டர் எச்சரித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டத்தில் ஏரி, குளம், ஆறு மற்றும் கடல் போன்ற நீர் நிலைகளில் முழ்கி இறப்பது, பாம்பு கடித்து இறப்பது, கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கி இறப்பது, மின்சாரம் தாக்கி இறப்பது போன்ற நிகழ்வுகளில் இறந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு இறப்பு நிவாரணமாக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதியை பெறுவதற்கு அந்தந்த பகுதி தாசில்தார்களை அணுகி உரிய ஆவணங்களுடன் மனு சமர்பிக்க வேண்டும்.
அந்த மனுக்கள் தாசில்தார்கள் மூலம் பரிந்துரை செய்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் துணை கலெக்டர் வழியாக கலெக்டரின் பரிந்துரைப்படி அரசுக்கு அனுப்பி, உரிய நிவாரணத் தொகை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
எனவே, பொதுமக்கள் முதல்வரின் நிவாரண நிதியுதவியை பெற, தனியார் அமைப்புகள் அல்லது தனி நபர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் என எச்சரித்துள்ளார்.