196 நாட்களில் 1,000 பேருக்கு துாக்க பரிசோதனை டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவனம் சாதனை
196 நாட்களில் 1,000 பேருக்கு துாக்க பரிசோதனை டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவனம் சாதனை
UPDATED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:24 PM
கடலுார்: அனைவரின் துாக்க ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதில் கடலுார், செம்மண்டலத்தில் உள்ள டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவனம் சாதனை படைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் கலைக்கோவன் கூறியதாவது:
குறட்டை என்பது வெறும் சத்தம் மட்டுமல்ல. சிலருக்கு அது துாக்கத்தில் மூச்சு தடை ஏற்படும் பாதிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். துாக்கத்தில் மூச்சு திணறல், பகல் நேரத்தில் அதிக துாக்க கலக்கம், தொடர்ந்து ஏற்படும் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால், உரிய மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவனம் குழந்தைகள், ஆண்கள், பெண்கள், கர்ப்பிணிகள், மூத்த குடிமக்கள், 96 வயதை கடந்த முதியோர்கள், திருநங்கைகளுக்கு துாக்க பரிசோதனை சேவைகளை வழங்கி உள்ளது.
நவீன வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் துாக்க பரிசோதனை சேவைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதிலும், துாக்க பிரச்னைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதிலும் இந்நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, 196 நாட்களில் 1,000 பேருக்கு துாக்க பரிசோதனை செய்து, சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த சாதனையை கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது. டாக்டர் ஸ்லீப் க்யூர் நிறுவன இயக்குநர்கள் டாக்டர்கள் கிருஷ்ணபிரியா, கதிர்வேல், செயல்பாட்டுத் துறைத் தலைவர்கள் நிகேதன், அரிபுத்திரி பங்கேற்றனர். இலக்கை அடைய பங்களித்த மருத்துவக் குழுவினர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.