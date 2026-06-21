மேம்பால விபத்தில் பெண் பலி: தப்பி சென்ற கார் டிரைவர் கைது
மேம்பால விபத்தில் பெண் பலி: தப்பி சென்ற கார் டிரைவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:15 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் மேம்பால விபத்தில் பெண் பலியான வழக்கில், நிற்காமல் சென்ற கார் டிரைவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த புதுக்கூரைப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் ஜெயகிருஷ்ணன், 31, இவரது மனைவி பிரேமா, 30. ஒன்றரை வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது. சென்னையில் பணிபுரியும் இருவரும், குழந்தையை பெற்றோர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, கடந்த 26ம் தேதி இரவு, ஊருக்கு புறப்பட்டனர். ஜெயகிருஷ்ணன் சகோதரர் ஹரிகிருஷ்ணன், 29, பைக்கை ஓட்டினார்.
புதுக்கூரைப்பேட்டை மேம்பாலத்தில் வந்தபோது, எதிரே வேகமாக வந்த கார் மோதியதில், மூவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர். அதில், ்பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த பிரேமா படுகாயமடைந்து, சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். விபத்து ஏற்படுத்திய கார் நிற்காமல் சென்றுவிட்டது.
டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் உத்தரவின்பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, விபத்து ஏற்படுத்தியயது, ஸ்விப்ட் டிசையர் கார் என்பதும், விபத்து ஏற்படுத்தியது கார்குடல் சிவபூஷணம் மகன் சத்யசீலன், 34, என்பது தெரிய வந்தது. அதன்பேரில், போலீசார், சத்தியசீலனை கைது செய்தனர்.