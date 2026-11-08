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சாலையில் வழிந்தோடும் குடிநீர்வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி

சாலையில் வழிந்தோடும் குடிநீர்வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி

UPDATED : நவ 07, 2026 02:47 PM

ADDED : நவ 07, 2026 02:44 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 02:47 PM ADDED : நவ 07, 2026 02:44 PM

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பெண்ணாடம்: பெண்ணாடத்தில் குழாய் உடைந்து பிரதான சாலையில் வழிந்தோடும் குடிநீரால், வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் அவதியடைகின்றனர்.

விருத்தாசலம் – திட்டக்குடி பிரதான நெடுஞ்சாலையில் பெண்ணாடம் வழியே தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன. கடந்த வாரம், பேரூராட்சிக்குட்பட்ட தேரடி அருகே குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீர் சாலையில் வழிந்தோடி விரயமாகி வருகிறது.

ஆனால் அதனை பேரூராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்காததால் தண்ணீர் சாலையில் குளம்போல் தேங்கி நிற்பதால் இவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் அவதியடைகின்றனர்.

பேரூராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தினசரி பல ஆயிரம் லிட்டருக்கு மேல் குடிநீரும் வீணாகிறது.

எனவே, சேதமடைந்த குடிநீர் குழாயை சீரமைக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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