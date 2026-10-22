வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய கல்வி சிறந்தது அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேச்சு
வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய கல்வி சிறந்தது அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேச்சு
ADDED : அக் 22, 2026 07:29 PM
கிள்ளை: வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய கல்வி சிறந்தது என உயர் கல்வி அமைச்சர்விஸ்வநாதன் பேசினார்.
சிதம்பரம் அடுத்த சி.முட்லூரில் அரசு கல்லூரியில் 32வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று (அக்.,22) நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் நாகராஜன் வரவேற்றார்.
விழாவில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் 1,048 மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கி பேசியதாவது:
இன்றைய ஜென்சி தலைமுறையினர் கல்வி, வேலை, வீடு, கார் என தங்களை செதுக்கி கொள்கிறார்கள். ஆசிரியர்கள், நமக்கு ஏணி போன்றவர்கள். அவர்கள் நம்மை ஏற்றி விடத்தான் முயற்சி செய்வார்கள். ஒருபோதும் இறக்கி விட வேண்டும் என நினைக்க மாட்டார்கள். பெற்றோர்கள் உங்கள் மீது அபார நம்பிக்கை வைத்திருப்பார்கள்.
தற்போது, அமைந்துள்ள அரசு உங்களுக்கான அரசு. இது ஜென்சி அரசு. இந்த அரசு மாணவர்களாகிய உங்களுக்காக பல திட்டங்களை உருவாக்கி தருகிறது. ஜப்பானிய மொழி, ஜெர்மனிய மொழி கற்க விரும்பினால் சிறப்பு திட்டத்தின் மூலம் இக்கல்லூரியில் துவக்கி வைக்க தயாராக உள்ளோம்.
வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய கல்விதான் சிறந்தது. இந்த அரசு அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ரூ. 2 ஆயிரம் கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மாணவர்களுக்கு விரைவில் மடிக்கணினி வழங்க உள்ளோம். 5 லட்சம் மாணவர்களுக்கு ஏ.ஐ. பயிற்சி வழங்கும் திட்டத்தை அரசு தயாரித்து கொண்டுள்ளது.
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை பெற ஒரு தொழிற்சாலையோடு ஒப்பந்தம் செய்ய உள்ளோம். பிணையில்லாத கல்விக் கடனை வங்கியில் வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. எந்த மாணவரும் பணமில்லாமல் படிக்க முடியவில்லை என்ற நிலை ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக தமிழக அரசு திட்டம் தீட்டி வருகிறது. கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள், முன்னாள் மாணவர் மன்றங்களை உருவாக்கி, அதன் மூலம் தாங்கள் கல்வி பயின்ற கல்லூரிகளுக்கு நலத்திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்றார்.