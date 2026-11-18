/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தீ குளித்த முதியவர் சாவு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
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குள்ளஞ்சாவடி: மகன் இறந்த துக்கத்தில் தீக்குளித்த முதியவர், சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த அம்பலவாணன்பேட்டை, இலங்கை அகதிகள் முகாமை சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியன்,61; பிளம்பர் வேலை செய்து வந்தார். இவருக்கு ரஞ்சிதம்,55; என்ற மனைவியும், மூன்று மகள்களும், ஒரு மகனும் உள்ளனர். இந்நிலையில் இவரது மகன் கடந்த 7 ம் தேதி பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
அதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த பாலசுப்ரமணியன் நேற்று முன்தினம் தன் மீது மண்ணெண்ணய் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார். அதில், உடல் கருகிய அவரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் இறந்தார். குள்ளஞ்சாவடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.