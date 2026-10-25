/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பூச்சி மருந்து குடித்த முதியவர் இறப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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ராமநத்தம்: மதுவில் பூச்சி மருந்து கலந்து குடித்த முதியவர் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
ராமநத்தம் அடுத்த ஆவட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன்,65; இவருக்கு கடந்த 21ம் தேதி இரவு வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. அதில், விரக்தியடைந்த அவர் மதுவில் பூச்சி மருந்தை கலந்து குடித்து மயக்கமடைந்தார். அவரை, பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்து, பின், மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவர் நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
ராமநத்தம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.