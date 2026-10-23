/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/குளவி கொட்டி முதியவர் சாவு
ADDED : அக் 22, 2026 06:31 PM
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கடலுார்: ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த முதியவர், குளவி கொட்டியதில் இறந்தார்.
கடலுார் அடுத்த திருப்பணாம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துவேல்,70; இவர், கடந்த 20ம் தேதி துாக்கணாம்பாக்கம் ஏரிக்கரை அருகில் ஆடு மேய்த்தபோது, திடீரென குளவி கொட்டியதில் மயங்கி விழுந்தார். உடன், அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (அக்.,21) இறந்தார்.
துாக்கணாம்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.