UPDATED : அக் 31, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:36 PM
நடுவீரப்பட்டு: முதியவருக்கு கொலைமிரட்டல் விடுத்த தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
நடுவீரப்பட்டு அடுத்த பத்திரக்கோட்டை, ஆராய்சிக்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் சிவசுப்பரமணியன்,78; இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த அமிர்தலிங்கத்தின் நிலத்தை 10 ஆண்டிற்கு முன் விலைக்கு வாங்கினார்.
பத்திரப்பதிவு செய்யும் போது அமிர்தலிங்கம் தமது நிலத்தின் சர்வே எண்ணை மாற்றி போட்டு, சிவசுப்பரமணியனுக்கு ரிஜிஸ்டர் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இது தெரிந்த நாள் முதல் அதை சரி செய்து கொடுக்குமாறு சிவசுப்பரமணியன் அமிர்தலிங்கத்திடம் கேட்டு வந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அமிர்தலிங்கம், இவரது மனைவி கஸ்துாரி ஆகியோர், சிவசுப்பரமணியனை ஆபாசமாக திட்டி, கொலைமிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து நடுவீரப்பட்டு போலீசார், அமிர்தலிங்கம், கஸ்துாரி மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.