/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாகனம் மோதி மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
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மந்தாரக்குப்பம்: சாலையை கடக்க முயன்ற மூதாட்டி அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி இறந்தார்.
மந்தாரக்குப்பம் வளையமாதேவி பகுதியை சேர்ந்தவர் மணி மனைவி ஜானகி,75; இவர் இன்று (நவ.,18) அதிகாலை தனது வீட்டிலிருந்து நான்கு ரோட்டில் உள்ள டீ கடையில் டீ குடித்து விட்டு கடலுார் – விருத்தாசலம் சாலையை கடக்க முயன்றார். அப்போது, அவ்வழியே வந்த அடையாளம் தெரியாத இருசக்கர வாகனம் மோதியது.
அதில், தலையில் படுகாயமடைந்த அவரை, அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் இறந்தார்.
மந்தாரக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.