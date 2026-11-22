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அதிக மாத்திரை சாப்பிட்ட மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு
அதிக மாத்திரை சாப்பிட்ட மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு
ADDED : நவ 21, 2026 08:15 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: அதிக மாத்திரை சாப்பிட்ட மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த குருங்குடியைச் சேர்ந்த வேலாயுதம் மனைவி வளர்மதி 62; சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்த நோயாளியான இவர் நேற்று (நவ.,20) வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு மயங்கி விழுந்தார். உடன் அவரை சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (நவ.,21) இறந்தார்.
இதுகுறித்து காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.