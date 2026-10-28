உளுந்துார்பேட்டை அருகே ரயில் மோதி மூதாட்டி பலி

ADDED : அக் 28, 2026 02:44 AM
விருத்தாசலம்: உளுந்துார்பேட்டை அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற மூதாட்டி, ரயில் மோதி இறந்தார்.
சென்னையில் இருந்து செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேற்று பகல் 2:15 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை – பரிக்கல் ரயில் நிலையத்திற்கு இடையே வந்தது. அப்போது, ரயில்பாதையை கடக்க முயன்ற 75 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி மீது ரயில் மோதியது. இதில், மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
விருத்தாசலம் இருப்பு பாதை சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழரசி தலைமையிலான போலீசார் மூதாட்டி உடலை, பிரேத பரிசோதனைக்காக உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்துனா இறந்த மூதாட்டி யார் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இறந்த மூதாட்டி வெள்ளை பூ போட்ட, வைலட் நிற புடவை, பச்சை நிற பாவாடை, கட்டம் போட்ட கிரே நிற ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தார்.