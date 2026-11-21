வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணி கடலுாரில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணி கடலுாரில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:52 PM
கடலுார்: கடலுாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
கடலுார் டவுன்ஹால் அருகில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கி, ஊர்வலத்தை தொடங்கி வைத்தார். பின், அவர் பேசுகையில், ‘இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, வரும் ஜனவரி 1ம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டசபை தொகுதிகளின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் கடந்த 12ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.
இப்பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தம் மேற்கொள்ள இன்று, நாளை மற்றும் வரும் 29ம் தேதிகளில் அனைத்து ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது. இந்த முகாம்களை, தகுதியான வாக்காளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
நிகழ்ச்சியில், ஆர்.டி.ஓ., லாவண்யா, தேர்தல் பிரிவு தாசில்தார் சுரேஷ்குமார், தாசில்தார் ராஜேஷ்பாபு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.