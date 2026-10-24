UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
புதுச்சத்திரம்: புதுச்சத்திரம் அடுத்த ஆணையம்பேட்டையில், ரிலக்ஸ் எலக்ட்ரிக் கார் சார்ஜ் மையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு ம.தி.மு.க., மாவட்ட செயலர் ராமலிங்கம் தலைமை தாங்கினார். ராமபவன் ஹோட்டல் உரிமையாளர் கணேஷ் முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக ஸ்ரீஹரிகோட்டா முன்னாள் விஞ்ஞானி முரளிதரன் பங்கேற்றார். ரிலக்ஸ் எலக்ட்ரிக் நிர்வாக இயக்குனர் கார்த்திகேயன் சாந்தாராம், எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் மையத்தை திறந்து வைத்தார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில் இதில் அனைத்து வகையான எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கும், சார்ஜ் செய்யும் வசதி உள்ளது. குறிப்பாக 30 முதல் 45 நிமிடத்தில் சார்ஜ் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே சிதம்பரம், பிச்சாவரம் பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள், இந்த கார் சார்ஜ் செய்யும் மையத்தில், கார்களுக்கு சார்ஜ் செய்து பயனடையலாம் என்றார்.
விழாவில், லதா ராமலிங்கம், ராதிகா கணேஷ், ராமபாபு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.