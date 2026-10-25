பருவமழை அவசர தேவைக்கு மின்வாரிய தொடர்பு எண்கள்

ADDED : அக் 24, 2026 06:52 AM
நெல்லிக்குப்பம்: பருவமழைக்காலத்தில் மின்வாரிய அவசர உதவிக்கான தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்லிக்குப்பம் மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளர் வேலுமணி விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியிருப்பதால் மின்தடை, மின்கசிவு, அறுந்து விழுந்த மின்கம்பிகள் போன்ற மின்சாரம் தொடர்பான அவசர உதவிக்கு கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
நெல்லிக்குப்பம் நகரம் - 92800 75967; கிராமம் - 92800 75969; மேல்பட்டாம்பாக்கம் - 92800 75971; அண்ணாகிராமம் - 92800 76402; கோழிபாக்கம்- 92800 75972; பாலூர்- 92800 75964; நடுவீரப்பட்டு- 94458 55980; சி.என்.பாளையம் - 92800 75976; வரக்கால்பட்டு - 92800 75974; அருங்குணம் - 92800 75975; குட்டியாங்குப்பம் - 94458 55976; நெல்லிக்குப்பம் நகர உதவி செயற்பொறியாளர் 92800 75966; சித்தரசூர் 92800 75968; நத்தப்பட்டு - 92800 75973; செயற் பொறியாளர் 92800 75965 எண்களில் தொடர்பு கொண்டு மின்சார பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.