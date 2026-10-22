/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வணிக மனை விற்பனைக்கு மின்னணு ஏலம் ஒத்திவைப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM
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கடலுார்: வீட்டு வசதி வாரிய வணிக மனை விற்பனைக்கான மின்னணு ஒப்பந்தபுள்ளி ஏலம் வரும் 14ம் தேதி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:விழுப்புரம் வீட்டு வசதி பிரிவிற்குட்பட்ட விழுப்புரம் மற்றும் கடலுார் மாவட்டத்திலுள்ள கீழ்பெரும்பாக்கம் பகுதி–I, மகாராஜபுரம், சாலமேடு, வெளிச்செம்மண்டலம், வில்வராயநத்தம், திட்டப்பகுதிகளில் விற்பனைக்காக உள்ள 17 வணிக மனைகள், விற்பனைக்கான மின்னணு ஒப்பந்தபுள்ளி விண்ணப்பத்திற்கான கால அவகாசம் வரும் 14ம் தேதிவரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.