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வணிக மனை விற்பனைக்கு மின்னணு ஏலம் ஒத்திவைப்பு

வணிக மனை விற்பனைக்கு மின்னணு ஏலம் ஒத்திவைப்பு

UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM

ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM

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UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM

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கடலுார்: வீட்டு வசதி வாரிய வணிக மனை விற்பனைக்கான மின்னணு ஒப்பந்தபுள்ளி ஏலம் வரும் 14ம் தேதி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:விழுப்புரம் வீட்டு வசதி பிரிவிற்குட்பட்ட விழுப்புரம் மற்றும் கடலுார் மாவட்டத்திலுள்ள கீழ்பெரும்பாக்கம் பகுதி–I, மகாராஜபுரம், சாலமேடு, வெளிச்செம்மண்டலம், வில்வராயநத்தம், திட்டப்பகுதிகளில் விற்பனைக்காக உள்ள 17 வணிக மனைகள், விற்பனைக்கான மின்னணு ஒப்பந்தபுள்ளி விண்ணப்பத்திற்கான கால அவகாசம் வரும் 14ம் தேதிவரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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