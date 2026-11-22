UPDATED : நவ 21, 2026 07:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:46 PM
கடலுார்: கடலுார், சிப்காட் டாக்ரோஸ் தொழிற்சாலையில் அவசர கால ஒத்திகை நடந்தது.
டாக்ரோஸ் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் மற்றும் அரக்கோணம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் இணைந்து ஒத்திகைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். இதனையொட்டி துணை காமாண்டர் சுதாகர் தலைமையிலான 25 பேர் அடங்கிய குழுவினர், தொழிற்சாலை வளாகத்தில் அவசர காலங்களில் விபத்தில் சிக்கும் தொழிலாளர்களை மீட்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர்.
மேலும், விபத்தில் சிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு எப்படி முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது குறித்து மருத்துவ குழுவினரும், தீ விபத்தை எப்படி அணைப்பது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்களும் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர். ஆர்.டி.ஓ., லாவண்யா முன்னிலையில் நடந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் தாசில்தார்கள் ராஜேஷ்பாபு, பலராமன், டாக்ரோஸ் நிர்வாக துணைத் தலைவர் அறவாழி, முதுநிலை பொது மேலாளர் (மனிதவளம்) வீரமணி, செய்தி தொடர்பாளர் ராஜேந்திர பிரசாத உடனிருந்தனர்.