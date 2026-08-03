/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ லாரி மோதி ஊழியர் பலி
ADDED : ஆக 03, 2026 04:54 AM
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கடலுார்: கடலுார் அடுத்த சுப்ரமணியபுரத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன்,40; புதுச்சேரிந வில்லியனுார் தனியார் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மேனேஜராக பணிபுரிந்தார்.
இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வேலை முடிந்து, பைக்கில் வில்லியனுார்-நாகப்பட்டிணம் பைபாஸ் சாலை வழியாக வீடு திரும்பினார். கடலுார் அடுத்த மேல் அழிஞ்சிப்பட்டு அருகில் வந்தபோது, சாலையோரம் நிறுத்தி வைத்திருந்த டாரஸ் லாரி மீது பைக் மோதியது.
இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவர், கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார். ரெட்டிச்சாவடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசா ரிக்கின்றனர்.