தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்

இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்

இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்

UPDATED : நவ 04, 2026 11:59 AM

ADDED : நவ 04, 2026 11:55 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 04, 2026 11:59 AM ADDED : நவ 04, 2026 11:55 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் தாயுமானவர் திட்டத்தில், இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:

தமிழக அரசு தாயுமானவர் திட்டத்தில், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இந்த மாதத்திற்கான பொருட்கள் இன்றும், நாளையும் (4,5ம் தேதிகளில்) வீடு தேடி சென்று வழங் கப்பட உள்ளது.

இவ்வாறு செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us