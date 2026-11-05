/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:59 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:55 AM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் தாயுமானவர் திட்டத்தில், இன்றும், நாளையும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசு தாயுமானவர் திட்டத்தில், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இந்த மாதத்திற்கான பொருட்கள் இன்றும், நாளையும் (4,5ம் தேதிகளில்) வீடு தேடி சென்று வழங் கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.