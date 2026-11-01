/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வள்ளி விலாஸ் ஆலயா பள்ளியில் கண்காட்சி
UPDATED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:25 PM
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கடலுார்: நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த வாழப்பட்டு ஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ் ஆலயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் ‘விக்யான் மற்றும் வசுந்தரா– 2026’ என்ற தலைப்பில் அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
பள்ளி நிறுவனர் சீனுவாசன் தலைமை தாங்கினார். தாளாளர் இந்துமதி சீனுவாசன் முன்னிலை வகித்தார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் மீனா ராஜேந்திரன் வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஐ.எப்.இ.டி., கல்லுாரி பேராசிரியர் சரவணன், கந்தசாமி நாயுடு கல்லுாரி துணை பேராசிரியர் ரம்யா, தமிழ்நாடு அறிவியல் மன்ற செயல் உறுப்பினர் பாலகுருநாதன், ராக் கல்லுாரி துணை முதல்வர் செந்தில்நாதன் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர். சிறந்த படைப்புகளை காட்சிப்படுத்திய மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.