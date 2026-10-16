வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் பண்ணை இயந்திரமயமாக்கல் பயிற்சி
வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் பண்ணை இயந்திரமயமாக்கல் பயிற்சி
ADDED : அக் 16, 2026 01:39 AM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில், பண்ணை இயந்திரமயமாக்கல் குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி நடந்தது.
விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையம், திருச்சி துவாக்குடி தமிழ்நாடு பாசன மேலாண்மை பயிற்சி நிலையம் இணைந்து பண்ணை இயந்திரமாக்கல் பயிற்சி நடந்தது. உதவி பேராசிரியர் கிறிஸ்டல் கோரெட் துவக்கி வைத்தார். திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நடராஜன் சிறப்புரையாற்றினார்.
வேளாண் பொறியியல் துறை உதவி பொறியாளர் அகிலா நெல், மக்காச்சோளம், கரும்பு, வாழை, வேர்க்கடலை, உளுந்து போன்ற பயிர்களில் இயந்திர பயன்பாடுகள் குறித்து விளக்கமளித்தார். உதவி பொறியாளர் கவிராஜன் உழவன்செயலி, வேளாண் இயந்திரங்களுக்கு மானியம் குறித்து பேசினார்.
பேராசிரியர் கமலக்கண்ணன் மண் பரிசோதனையின் முக்கியத்துவம், பாசன திட்டத்தின் இயந்திர மயமாக்கல், நுண்ணீர் பாசன திட்டங்கள் குறித்து பேசினார். சர்வீஸ் பொறியாளர் வேலன் பண்ணை இயந்திரங்கள் பாராமரிப்பு, அதன் செயல்முறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
உதவி பொறியாளர் அஜிதா வேளாண் பண்ணைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள், மானிய விலையில் இயந்திரங்கள் குறித்து பேசினார். பயிற்சியில், மாவட்ட விவசாயிகள் 40க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.